Runa asociată fiecărei zodii și mesajul important pentru luna Decembrie

Runele, a căror existenta dateaza de sute de ani, sunt folosite si in zilele noastre datorita ghidarii pe care o ofera in viata de zi cu zi celor ce o cer. Runele au fost sculptate in lemn, piatra sau os si pastrate intr-o punga de panza sacra. Fenomenul… [citeste mai departe]