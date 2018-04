Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua familii din Teleorman au fost pagubite prin metoda “Accidentul” in Eveniment / on 11/04/2018 at 15:13 / In ciuda demersurilor si a campaniilor de informare duse de IPJ Teleorman, celebra metoda “Accidentul ” continua sa faca victime in Teleorman. Astfel, chiar in…

- 11 soferi teleormaneni au ramas fara permis in minivacanta de Paste; alti 27 au fost amendati pentru viteza in Eveniment / on 11/04/2018 at 13:37 / Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Teleorman au aplicat, pe perioada minivacantei de Paste, sanctiuni in valoare de 104.965…

- Un politist local a intrat cu masina intr-un microbuz parcat pe marginea drumului in Eveniment / Weekend cu ghinion pentru un politist local care s-a urcat baut la volan si a intrat cu masina intr-un microbuz parcat pe marginea drumului, pe strada Alexandru Ghica din municipiul resedinta de judet.…

- In Teleorman, 10 angajati sustin 17 pensionari in Social / Numarul pensionarilor la nivel national a ajuns la 5,229 milioane in al patrulea trimestru al anului trecut, in crestere cu 5.000 fata de cel de-al treilea trimestru, in timp ce pensia medie a crescut cu 2,4%, la 1.132 de lei, potrivit informatiilor…

- Medic al Spitalului Judetean de Urgenta, cercetat pentru luare de mita in Eveniment / Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman, cu sprijinul ofițerilor Direcției Generale Anticorupție – S.J.A. Teleorman, au efectuat doua percheziții, la Spitalul Județean de Urgența Alexandria…

- Accident rutier la intrarea in municipiul Alexandria in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, cu putin timp in urma, la intrarea in municipiul Alexandria dinspre Bucuresti, iar in urma evenimentului rutier doua persoane au ajuns la spital.…

- Doi barbați au fost trimiși in judecata dupa ce au incercat sa mituiasca un polițist in Eveniment / Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Teleorman au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman…

- In sedinta extraordinara a Consiliului local Alexandria/ A fost aprobat excedentul bugetar din anii precedenti pentru folosinta in 2018 in Politic / In cadrul sedintei extraordinare de marti, la care au fost prezenti 18 consilieri din 21, cati sunt alesi in Consiliul local al municipiului Alexandria,…