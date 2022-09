Victorii pentru Inter şi AC Milan, în Serie A Echipele Inter Milano si AC Milan au obtinut victorii la limita sambata seara, in etapa a 6-a din Serie A. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Victorii pentru Inter si AC Milan, in Serie A Alerta de tsunami ridicata dupa un cutremur cu…

Victorii pentru Inter si AC Milan, inde tsunami ridicata dupa un cutremur cu…

- Juventus Torino si Napoli au obtinut victorii categorice, 3-0 cu Sassuolo respectiv 5-2 in deplasare cu Verona, luni, in ultimele meciuri din prima etapa a ligii italiene de fotbal Serie A, potrivit Agerpres.La Torino, Juve s-a impus prin golurile marcate de Angel di Maria (26) si Dusan Vlahovic (43,…

- Un barbat in varsta de 47 de ani a murit si alte trei persoane au fost ranite in urma unei serii de incidente petrecute in Skye si in Wester Ross, zone rurale din Scotia, anunta Politia scotiana. Potrivit datelor transmise de oficialitati au fost trei incidente diferite, iar o arma de foc s-a "descarcat".…

- Mai multe orase din China se afla luni sub alerta rosie din cauza valului de caldura care afecteaza tara, zeci de milioane de locuitori fiind sfatuiti sa ramana acasa, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Echipa italiana de fotbal US Cremonese, nou-promovata in Serie A, a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, transferurile jucatorilor romani Ionut Radu si Vlad Chiriches. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Radu Dragusin (20 de ani) si-a dat in cele din urma acordul de a parasi pe Juventus pentru a juca in Serie B, la Genoa. Decisiv a fost, se pare, un mesaj primit de la Chiellin, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cinci planete majore din sistemul nostru solar vor straluci puternic la rand in timpul unei rare conjunctii planetare incepand de vineri, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cea mai mare parte a tarii, inclusiv Capitala se afla marti, in intervalul 11:00 - 21:00, sub avertizare de vant si instabilitate atmosferica pana la ora 21:00, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Vibrionul de holera a fost depistat pe plaja de la Vadul lui Voda. Autoritațile indeamna populația sa fie prudenta și afirma ca cetațenii care fac bai in zona ar putea suporta urmari. Anunțul a fost facut de șeful Direcției Sanatate, Boris Gilca, informeaza realitatea.md. Fii la curent cu…