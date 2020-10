Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Bayern Munchen si Borussia Dortmund si-au respectat statutul de pretendente la titlul de campioana a Germaniei in acest sezon, castigand partidele disputate sambata in cadrul etapei a 6-a din Bundesliga. Bayern Munchen, campioana en titre, s-a impus cu 2-1 pe terenul lui FC Koln,…

- VfL Wolfsburg a obtinut prima sa victorie pe teren propriu in Bundesliga dupa o pauza de opt luni, 2-1 cu Arminia Bielefeld, duminica, in etapa a cincea a campionatului de fotbal al Germaniei. Succesul a fost asigurat de doua goluri marcate intr-un interval de 90 de secunde, de Wout Weghorst…

- Campioana en titre a Germaniei si a Europei, Bayern Munchen, a oferit o lectie de fotbal celor de la Eintracht Frankfurt, sambata, in etapa a 5-a din Bundesliga, administrandu-le un sec 5-0 pe Allianz Arena. Foto: (c) Christof Stache/Pool via REUTERS Tripla…

- Mijlocasul ofensiv german Marion Gotze, campion mondial in 2014, a semnat un contract pe doi ani cu gruparea olandeza PSV Eindhoven, potrivit news.ro.Gotze a ajuns in Olanda din postura de jucator liber de contract, dupa ce Borussia Dortmund nu i-a prelungit intelegerea scandenta in vara.…

- Bayern Munchen a cucerit al cincilea sau trofeu din 2020, Supercupa Germaniei al fotbal, dupa ce a invins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 3-2, miercuri seara, pe Allianz Arena din Munchen. Bayern a mai castigat anul acesta titlul in Bundesliga, Cupa Germaniei, Liga Campionilor si Supercupa Europei.…

- Internationalul norvegian Erling Haaland a reusit o dubla pentru Borussia Dotmund in partida castigata pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Borussia Moenchengladbach, sambata, in prima etapa a campionatului de fotbal al Germaniei. Dortmund a deschis scorul in minutul 35…

- Trei goluri au fost marcate de Serge Gnabry (4, 47, 59) si au mai inscris Goretzka (19), Lewandowski (31 - penalti), Muller (69), Sane (71) si Musiala (81). Partidele Werder Bremen - Hertha Berlin, FC Koln - Hoffenheim, VfB Stuttgart - Freiburg, Union Berlin - Augsburg, Eintrach Frankfurt - Arminia…

- Bayern Munchen a inceput in forta noua editie a campionatului de fotbal la Germaniei, impunandu-se fara drept de apel, cu scorul de 8-0, in fata formatiei Schalke 04, intr-o partida disputata vineri seara, cu portile inchise, pe stadionul Allianz Arena din capitala Bavariei. Elevii antrenorului…