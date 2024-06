Ședinta Publica la Constanta pentru stabilirea comisiilor de Bacalaureat

In conformitate cu Adresa ME Nr. 29071 12.06.2024, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta organizeaza joi, 27 iunie 2024, incepand cu ora 10.00, in amfiteatrul de la Colegiul Comercial Carol I Constanta SEDINTA PUBLICA pentru tragerea la sorti a vicepresedintilor… [citeste mai departe]