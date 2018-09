Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, a realizat un rezultat important in etapa a saptea a Ligii 1, invingand cu 2 1 in deplasare campioana en titre, CFR Cluj. Condusa cu 1 0 din minutul 55, dupa golul lui Tucudean, echipa oaspete a dat lovitura pe final, marcand in minutele 86 prin…

- Nandamuri Harikrishna a murit pe autostrada, in urma accidentului rutier. Nici cumnatul sau nu a scapat cu viata. Potrivit presei din India, cei doi si-au gasit sfarsitul in apropiere de Nalgonda, scrie SpyNews. DOLIU in DRAMATURGIE. Unul dintre cei mai mari prolifici si populari autori A…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in finala turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a dispus in trei seturi de...

- Curtea Suprema a SUA a oferit marti o importanta victorie adversarilor avortului si nu a dat dreptate statului California, care impune prin lege centrelor anti-avort sa-si informeze clientele gravide cu privire la dreptul de a face avort in alta parte, transmite AFP. O asemenea lege este…