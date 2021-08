Amenințarea cu demisia in masa a polițiștilor judiciari, consemnata intr-un articol aparut in ziarul Național, a avut efect. Ministerul Afacerilor Interne a decis sa faca demersurile pentru majorarea sporurilor acestora de la 10% la 20%, deși sindicaliștii cerusera 25%. Astfel, in circa doua saptamani, va fi emis un ordin de ministru sau o ordonanța de […] The post Victorie uriașa a polițiștilor. Vor lua sporuri de 20% first appeared on Ziarul National .