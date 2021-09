Partidul Comunist Austriac (KPO) a iesit pe primul loc la alegerile locale din Graz, conform primelor rezultate. Candidata sa, Elke Kahr (59 de ani), a obtinut 29,1% din voturile exprimate (+8,8%), , comparativ cu 25,7% (-12,1%) pentru primarul conservator in exercitiu Siegfried Nagl (de la partidul OVP), aflat in functie de 18 ani, care si-a anuntat demisia. Rezultatul nu a fost anticipat de sondaje, iar “amploarea sa este mai mult decat surprinzatoare“, le-a declarat Elke Kahr jurnalistilor. “Unii fac promisiuni cu doar cateva saptamani inainte de alegeri. Noi suntem prezenti in fiecare zi si…