„Victorie substanțială” a Kievului, recunoscută de televiziunile rusești după avansul fulgerător al Ucrainei Televiziunea de stat rusa a difuzat vineri un interviu in care recunoaște ca Kievul a obținut o „victorie substanțiala”, dupa ce forțele ucrainene au strapuns linia frontului intr-un avans fulgerator, relateaza Reuters . Avansul ucrainean in apropiere de Harkov a fost cea mai rapida inaintare raportata de ambele parți de luni de zile și una dintre cele mai mari schimbari in ritmul razboiului de cand forțele rusești au abandonat un asalt dezastruos asupra capitalei Kiev in martie. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca trupele au „eliberat zeci de așezari” și au recuperat peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

