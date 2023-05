Stiri pe aceeasi tema

- „Succesul nu pica din cer. Nimic nu pica din cer. Vama inseamna multa munca, multa pasiune și mult timp investit”, spune Tudor Chirila, solistul trupei Vama, pentru publicul Libertatea. La aproape 48 de ani, Chirila este unul dintre cei mai apreciați artiști din showbizul romanesc și una dintre vocile…

- Vama nu spune niciodata „Nu“ urmatoarei provocari – acum se pregatește pentru duelul muzical al anului, ediția Red Bull SoundClash 2023, unde intra intr-o confruntare memorabila cu Killa Fonic. Pe 11 mai, la Romexpo, ei pun la cale un show plin de energie, cu o singura miza: aplauzele publicului. Vor…

- Victorie mare pentru voleibliștii de la SCMU Craiova! Oltenii s-au impus, duminica dupa masa, pe terenul lui Dinamo cu scorul de 3-1 (25-22, 15-25, 25-22, 25-21) și astfel au restabilit egalitatea la meciuri in finala mica a Diviziei A1. Saptamana viitoare, in Banie, cele doua echipe vor lupta practic…

- CSA Steaua și FCSB s-au duelat azi in etapa 6-a din play-off-ul Ligii de Tineret. Oaspeții s-au impus cu 3-0, sub ochii lui Lucian Filip, membru in staff-ul FCSB, și Leo Strizu, fost antrenor al echipei din Liga 1. FCSB a inceput in forța duelul din Liga de Tineret cu rivalii de la CSA Steaua și a deschis…

- CSM Unirea Alba Iulia a reușit o victorie de senzație, 3-0 (1-0), pe stadionul „Cetate”, in meciul decisiv pentru accederea in play-off!!! Trupa lui Marcel Rusu a izbutit minunea, dupa ce a inceput stagiunea cu 6 jocuri fara victorie și a urcat pe locul al II-lea al seriei a IX-a. • 1-0, MIN. 42: INDREI,…

- Echipa italiana Spezia a invins surprinzator vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formatia milaneza Inter, in etapa a 26-a din Serie A, scrie news.ro.La Spezia, Inter a avut ocaziile. Mai intai un penalti executat de Lautaro Martinez si aparat de portarul gazdelor, Dragowski (min. 14), apoi un gol…

- Victorie importanta pentru cei de la Arieșul Mihai Viteazu in partida amicala disputata sambata. Elevii lui Valentin Șandru s-au impus pe terenul formației de liga a treia, Soda Ocna Mureș, scor 4-2. Alb-roșii au reușit o prima repriza excelenta, cand au reușit sa marcheze de patru ori, prin dubla lui…

- FC Barcelona s-a impus, duminica seara, pe terenul celor de la Villarreal, scor 1-0, in runda cu numarul 21 din La Liga. Trupa antrenata de Xavi Hernandez (43 de ani) a inceput bine partida, irosind prima oportunitate in minutul 3, prin Robert Lewandowski. Lansat perfect in adancime de Pedri, atacantul…