- CSM Lugoj a obtinut o noua performanta in CEV Challenge Cup. Dupa victoria muncita din tur in fata celor de la Sm’ AESCH Pfeffingen, timisencele s-au impus in aceasta seara si in mansa secunda disputata in Elvetia – scor 3-1 la seturi! Voleibalistele de pe Timis s-au impus in primul set cu 25-21, l-au…

- CS Medgidia s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, dupa ce a invins formatia croata OK Kastela, cu scorul de 3-1 (25-19, 25-14, 22-25, 25-17), joi seara, la Kastel Stari, in mansa a doua a saisprezecimilor de finala ale Cupei Challenge la volei feminin,…

- CSM Lugoj a avut un meci foarte dificil pe propriul teren, contra elvețiencelor de la AESCH Pfeffingen, in 16-imile de finala ale Challenge Cup. Banațencele s-au impus cu 3-2 (23-25, 21-25, 25-23, 25-19, 15-8), dupa ce au revenit de la scorul de 0-2 la seturi pentru adversare. Mansa retur va avea loc…

- Echipa din Medgidia a facut un pas important catre optimile de finala ale competitiei continentale. Formatia feminina de volei CS Medgidia a debutat cu o victorie in Europa, trecand astazi in deplasare de echipa croata Kastela, in prima mansa a 16 imilor de finala din Challenge Cup. Jucatoarele pregatite…

- CSM Lugoj a inceput campionatul cu un eșec așteptat pe terenul celei mai bune echipe din Romania din ultimii ani, Volei Alba Blaj, 0-3, dupa care a invins acasa Dinamo, 3-2. Miercuri seara, echipa de pe malul Timișului a debutat in noul sezon al Cupei Romaniei cu un meci la Craiova. Gazdele de la SCMU…