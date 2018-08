Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Slavia Praga, cu Alexandru Baluta in teren din minutul 68, a fost invinsa, scor 2-0, de Dinamo Kiev, si a ratat calificarea in play-off-ul Ligii Campionilor, informeaza news.ro.In tur, la Praga, scorul a fost 1-1. Si echipa belarusa BATE Borisov a acces in play-off-ul Ligii Campionilor,…

- Victorie mare obținuta de PAOK Salonic in Elveția in manșa secunda a turului doi preliminar al Champions League cu FC Basel. Dupa ce in tur a caștigat cu 2-1 meciul de pe teren propriu, PAOK s-a impus cu un neverosimil 3-0 in disputa din Elveția cu FC Basel. La fel ca și in Grecia, și […] The post Razvan…

- Cu toate ca duelul din Israel cu H. Beer Sheva din manșa secunda a celui de-al doilea tur prleiminar al Champions League nu mai avea nico miza pentru Dinamo Zagreb (scor 5-0), croații și-au aratat clasa și in Israel, calificandu-se en-fanfare in turul trei preliminar al competiției. in Israela H. Beer…

- Liderul mondial WTA, romancca Simona Halep va evolua astazi in turul secund de la Wimbledon impotriva chinezoaicei Saisai Zheng, jucatore de 24 de ani aflata pe locul 126 WTA. Partida este programata a doua pe terenul numarul unu, dupa terminarea meciului dintre Marin Cilici și Guido Pella. Saisai Zheng…

- Posturile de televiziune Telekom Sport, Digi Sport si Look vor transmite din toamna meciurile celor mai importante competitii europene de fotbal intercluburi. Meciurile din Liga Campionilor si din Liga Europa se vor vedea, in urmatorii trei ani, pe statiile TV a trei grupuri media. Potrivit informatiilor…

- Marius Copil (27 de ani, 97 ATP) a debutat cu succes in sezonul de iarba și s-a calificat in turul secund al turneului de la S-Hertogenbosch (Olanda). Romanul a trecut in primul tur de slovenul Aljaz Bedene (70 ATP), scor 6-7 (8), 7-6 (4), 6-3, dupa un meci extrem de disputat de doua ore și 27 de minute.…

- Contrabandiștii de țigari sunt conectați la tehnologie: serile trecute, polițiștii din Iași au prins un traficant care tocmai trecuse sute de pachete de țigari din Republica Moldova in Romania folosindu-se de o drona. (Promotiile zilei la monitoare) Țigarile au fost impachetate cu atenție intr-un colet…

- Sinona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de mare șlem de la Roland Garros dupa ce a trecut in trei seturi de germanca Angelique Kerber. In penultimul act, Halep va juca cu Garbine Muguruza. Romanca, numarul 1 mondial, a trecut in trei seturi de Kerber, cu 6-7 (2), 6-3, 6-2.