- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut, miercuri seara, o victorie importanta in fața principalei contracandidate la accederea in play-off 1-4, CS Medgidia. Dupa mai bine de 100 de minute de joc, CSM Lugoj s-a impus, in fața propriilor suporteri, cu 3-1 (25-21, 25-19, 25-27, 25-20) și a…

- Baschetbaliștii de la CSM CSU Oradea s-au impus in FIBA Europe Cup cu scorul 80-65 (17-15, 21-12, 21-17, 21-21) in fața polonezilor de la Trefl Sopot, iar in urma succesului au obținut biletele pentru sferturile de finala ale competiției. Partida din grupa K s-a desfașurat in sala „Antonio Alexe” din…

- U-Banca Transilvania a invins, sambata seara, pe marea rivala, CSM CSU Oradea, dupa un coș reușit de Patrick Richard in ultima secunda de joc.Scorul a fost 81 la 79. Finalul a fost incendiar, intrucat Kris Richard a izbutit un coș cu fault de la trei puncte și a egalat la 79. Ultima posesie a revenit…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia s-a impus, cu scorul de 3-0, in fata celor de la CS Stiinta Bacau, intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru etapa a 11-a a Diviziei A1, la capatul unui evolutii extrem de spectaculoase. Debutul primul set a fost dominat de formatia gazda, care a punctat…

- Formatia de pe litoral a avut o revenire spectaculoasa in primul set, cand gazdele au condus cu 23 17 Echipa feminina de volei CS Medgidia a disputat in aceasta seara ultimul meci al anului, dar si al turului Diviziei A1, intalnind in deplasare Stiinta Bacau. Pregatite de Florin Voinea si Radu Began,…

- In ultima etapa din turul Diviziei A1 la volei masculin, CS Unirea Dej a invins cu 3-2 Știința București. Partida dintre Unirea Dej și Știința București – contand pentru etapa cu numarul 11 – s-a disputat ieri, cu incepere de la ora 18, in Sala de Sport ”Petru Stavariu” din Dej. Uniriștii antrenați…

- In clasament, Medgidia se afla pe locul doi, cu 33 de puncte, la o lungime in spatele liderului CSU Pitesti, pe care il intalneste etapa viitoare pe teren propriu. Cele doua reprezentante ale judetului Constanta in seria B a Diviziei A la handbal masculin, CS Medgidia si HC Dobrogea Sud DivA, au sustinut…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia s-a impus in minimum de seturi, scor 3-0, in partida din deplasare, cu U NTT Data Cluj-Napoca, contand pentru etapa a VII-a a Diviziei A1, aceasta fiind a patra victorie a constantencelor in decurs de numai o saptamana. Antrenorii Florin Voinea si Radu Began au inceput…