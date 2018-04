Stiri pe aceeasi tema

- Formatia italiana AS Roma s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa FC Barcelona. Italienii au reusit calificarea dupa ce in tur au fost invinsi cu 4-1. Golurile au fost marcate de Dzeko '6, De Rossi '58 (penalti) si Manolas…

- Inaintea zilei de marti din returul sferturilor Ligii Campionilor, toti ochii erau atintiti pe duelul englez Manchester City – Liverpool, multi considerand formatia lui Pep Guardiola in stare sa remonteze avantajul de 0-3 obtinut in tur de Liverpool. Golul marcat de Gabriel Jesus in min. 2, din centrarea…

- FC Barcelona a invins-o pe AS Roma cu scorul de 4-1 (1-0), miercuri seara, pe Camp Nou, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Catalanii s-au impus cu o doza de sansa, primele doua reusite ale lor fiind de fapt autogoluri ale lui Daniele De Rossi (38) si Kostas Manolas…

- Ernesto Valverde, antrenorul echipei FC Barcelona, a laudat personalitatea atacantului argentinian Lionel Messi, autorul unei duble in partida cu Chelsea Londra (3-0), disputata miercuri pe Camp Nou, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, afirmand ca "este in top". …

- Italianul Antonio Conte, antrenorul echipei Chelsea, a declarat ca rezultatul meciului cu FC Barcelona, pierdut cu 0-3, miercuri seara, pe Camp Nou, in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, este unul incorect. "Cand revezi meciul, poti sa constati ca rezultatul nu…

- Rezultatele inregistrate in meciurile din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal: Marti 13 februarie FC Basel - Manchester City 0-4 Juventus Torino - Tottenham Hotspur 2-2 Miercuri 14 februarie FC Porto - Liverpool 0-5 Real Madrid…

- Echipa Chelsea a terminat la egalitate, marti, pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), meciul cu FC Barcelona, din mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Messi a marcat pentru prima data in poarta londonezilor, in noua partide jucate impotriva lor, potrivit news.ro. Willian a deschis scorul…

- CSA Steaua Stirom Bucuresti a reusit prima sa victorie in propriul bazin in Grupa B a Ligii Campionilor la polo pe apa, 9-8 (4-1, 1-3, 2-2, 2-2) cu echipa olandeza AZC Alphen. Campioana Romaniei a avut un meci mult mai dificil decat cel din Olanda, in care s-a impus cu 15-4. …