- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat fara probleme in finala turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, vineri, dupa ce a invins-o pe americanca Jennifer Brady cu 6-2, 6-0. Principala favorita (28 ani) a obtinut…

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a eliminat-o, in trei seturi, Arina Sabalenka, locul 13 WTA si cap de serie numarul 7, in sferturile de finala ale turneului de la Dubai. A fost 3-6, 6-2, 6-2 pentru fostul lider mondial.In semifinale, Halep o va intalni, vineri, pe Jennifer…

