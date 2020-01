Victorie! Simona Halep merge mai departe la Australian Open

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a ajuns la 90 de victorii inregistrate in turneele de Mare Șlem, joi, dupa ce s-a calificat in turul al treilea de la Australian Open, invingand-o pe britanica Harriet Dart, scor 6-2, 6-4, scrie Mediafax.Pana in prezent, Simona Halep a disputat 126 de meciuri pe tablourile principale…

- Simona Halep, numarul 3 WTA și 28 de ani, o va infrunta joi dimineața pe Harriet Dart, numarul 173 WTA și 23 de ani, in turul doi de la Australian Open. Simona a trecut de meciul complicat cu Jennifer Brady, scor 7-6(5), 6-1, și se pregatește de o confruntare mult mai accesibila la Melbourne. Halep…

