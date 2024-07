Stiri pe aceeasi tema

- CSU Alba Iulia, aflata in cantonament centralizat la Sacele, a caștigat primul amical disputat sub comanda antrenorului Alin Minteuan, pe terenul divizionarei terțe KSE Targu Secuiesc, scor 2-0 (1-0). Golurile albaiulienilor au fost marcate de Bogdan Minteuan (30), tocmai fiul antrenorului principal…

- CSU Alba Iulia s-a deplasat in stagiul centralizat de la Sacele, cu 12 noutați in efectiv, consemnandu-se iarași o modificare substanțiala a lotului. Formația universitara se va pregati la Brașov pana in 2 august, rastimp in care va susține și doua jocuri de verificare, cu Olimpic Zarnești și KSE Targu…

- CSU Alba Iulia, la Sacele, cu 12 noutați in efectiv | Ultimele nume, Paharnicu și Dinu, iar Marian Vlad este antrenor cu portarii CSU Alba Iulia, la Sacele, cu 12 noutați in efectiv | Ultimele nume, Paharnicu și Dinu, iar Marian Vlad este antrenor cu portarii CSU Alba Iulia s-a deplasat in stagiul centralizat…

- CS Universitar Alba Iulia, reunire cu ambiții! Multe nume noi, intre care B. Szijj, B. Lazar și palestinianul Riyad Adawi CS Universitar Alba Iulia, reunire cu ambiții! Multe nume noi, intre care B. Szijj, B. Lazar și palestinianul Riyad Adawi CS Universitar Alba Iulia a avut prima ședința de pregatire…

- Miercuri, 22 mai 2024, cu incepere de la ora 17:00, toți cei ce iubesc sportul, aventura și calatoriile sunt așteptați la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba la o intalnire cu inotatorul de renume mondial Avram Iancu. Intalnirea are loc in cadrul proiectului 3.24 Jurnal de calatorie și este organizata…

- Deja campioana a play-out-ului, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut, astazi, primul meci din 2024, 1-3 (0-0), in deplasare cu Avantul Reghin, in penultimul meci al sezonului. Albaiulienii au deschis scorul, dar Avantul a intors rezultatul și a caștigat, toate golurile fiind marcate in ultima jumatate…

- Dupa doua partide consecutive in care a caștigat 6 puncte, CSU Alba Iulia a cedat astazi, in mod rușinos, cu scorul de 0-6 (0-4) in fața liderului Gloria Bistrița. Un prim act de coșmar pentru vizitatori, care au incasat 4 goluri, liderul avand avantaj de doua goluri in minutul 7. Au punctat, Mihalcea…

- Gloria Bistrița – CSU Alba Iulia 6-0 (4-0), in etapa intermediara din play-off | Infrangere rușinoasa, set la zero, impotriva liderului! CSU Alba Iulia a suferit cel mai drastic insucces in eșalonul terț, incasand un set la zero, 0-6 (0-3), in deplasare cu liderul Gloria Bistrița! Un prim act de coșmar…