- Anul 2022 va fi, cu siguranța, unul de neuitat pentru Sorana Cirstea! Dupa performanța de la Australian Open (n.r. – optimi de finala), sportiva noastra a reușit, astazi, sa obțina victoria care sa o propulseze in primele 30 de jucatoare ale lumii. „Sori“ continua sa faca spectacol in circuitul de tenis…

- Sportiva din Romania nu a izbutit sa cucereasca niciun titlu in anul 2o21, iar retragerile, dar și abandonurile sale de-a lungul stagiunii nu au facut altceva decat o prabușeasca pe Simona in ierarhia mondiala. Cu toate acestea, Halep a revenit in forța in noul sezon și a avut parte de prestații solide…

- Simona Halep este „ca un munte“ la aceasta ediție de la Australian Open, toate jucatoarele pe care le intalnește lovindu-se, parca, de un zid in momentul in care se intalnesc cu romanca. Dupa victoriile clare cu Frech și Haddad Maia, Simona nu a intampinat nicio problema nici cu Danka Kovinic, pe care…

- Sorana Cirstea este prima jucatoare din Romania calificata in turul al treilea la Australian Open 2022. Sportiva noastra a caștigat clar duelul cu Kristina Kucova din Cehia, scor 6-2, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora și 18 minute de joc. In fața Kristinei Kucova, Sorana Cirstea și-a respectat…

- Sorana Cirstea (31 de ani, locul 38 WTA) este in turul 3 la Australian Open! Romanca a trecut in aceasta dimineața de Kristina Kucova (31 de ani, 96 WTA), scor 6-2, 6-4. In turul 3, Sorana o va intalni pe Anastasia Pavlyuchenkova (30 de ani, 11 WTA). Meciul va avea loc sambata, ora de start urmand a…

- Romania are 4 jucatoare calificate in turul doi la Australian Open, dupa ce Irina Begu a caștigat in mod dramatic partida cu franceza Oceane Dodin (85 WTA). Romanca a fost condusa cu 1-0 la seturi și a a salvat 3 mingi de meci, inainte de a reveni și a se

- Din pacate, parcursul Gabrielei Ruse de la Sydney s-a incheiat in faza optimilor de finala. Romanca a fost invinsa de estoniana Anett Konatveit, cu scorul de 6-3, 6-1, miercuri, la capatul unui meci animat, in care sportiva mai experimentata si-a pus amprenta asupra jocului. Ruse (24 ani, 82 WTA), venita…

- Organizatorii turneului WTA de la Sydney au efectuat tragerea la sorți a meciurilor de pe tabloul principal, iar Simona Halep nu se afla printre sportivele participante. Simona anunțase de mai multe saptamani ca in luna ianuarie va participa la trei turnee: Melbourne Summer 1 (competiție unde va disputa…