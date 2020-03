Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a adus victoria, in fata propriilor suporteri, in meciul cu rivala City. Prin castigarea acestei partide, „diavolii rosii” revin in lupta pentru un loc de Champions League.

- Echipa Manchester United s-a impus cu scorul de 2-0 in fata rivale Manchester City, intr-o partida din cadrul etapei a 29-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputata duminica pe stadionul Old Trafford. Elevii antrenorului Ole Gunnar Solskjaer au deschis scorul in prima repriza, prin…

- Manchester United a adus victoria, in fata propriilor suporteri, in meciul cu rivala City. Prin castigarea acestei partide, „diavolii rosii” revin in lupta pentru un loc de Champions League.

- Derby-ul orașului Manchester: Manchester United, aflata pe locul 5 in Premier League, primește duminica vizita rivalei locale, City, ocupanta poziției a doua in clasament. Cu 10 etape inaintea finalului de sezon, gazdele sunt la 3 puncte distanța de locul 4, ocupat de Chelsea. United nu poate conta…

- Manchester United a învins-o din nou pe Chelsea, pentru a treia oara în acest sezon. "Diavolii" s-au impus cu 2-0 pe Stamford Bridge într-un meci în care londonezii au avut doua goluri anulate.Manchester United a câștigat grație golurilor marcate de Anthony…

- Aflata pe locul 10 in Premier League, formatia Arsenal Londra isi incearca norocul in Cupa Angliei. "Tunarii" au invins pe Bournemouth in deplasare, scor 2-1, si s-au calificat in optimile de finala.

- Chelsea a invins duminica seara pe Arsenal, in derby-ul Londrei, cu 2-0 (0-1), in etapa a 20-a din Premier League, ultima a anului, chiar pe terenul ''tunarilor'', Emirates Stadium. Pierre-Emerick Aubameyang a...

- Manchester United a incheiat anul cu o victorie. "Diavolii rosii" au invins in deplasare formatia Burnley, scor 2-0, intr-un meci din cadrul etapei a 20-a din Premier League. Oaspetii au dominat prima repriza si aproape de pauza au marcat prin Anthony Martial.