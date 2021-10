Victorie pentru Ripensia în derby-ul Timișoarei Intr-un sezon dificil pentru ambele echipe, care au schimbat antrenorii dupa doar cateva etape, Poli și Ripensia au oferit totuși un meci cu patru goluri in etapa a 11-a a Ligii 2. Victorioasa a ieșit echipa in galben-roșu, Ripensia caștigand primul meci de campionat dupa un egal și trei infrangeri. De partea cealalta, cu rezultatul […] Articolul Victorie pentru Ripensia in derby-ul Timișoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un sezon dificil pentru ambele echipe, care au schimbat antrenorii dupa doar cateva etape, Poli și Ripensia au oferit totuși un meci cu patru goluri in etapa a 11-a a Ligii 2. Victorioasa a ieșit echipa in galben-roșu, Ripensia caștigand primul meci de campionat dupa un egal și trei infrangeri.…

- FC Hermannstadt a castigat dramatic derby-ul Sibiului, 3-2 cu CSC 1599 Selimbar, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii a II-a de fotbal. Echipa antrenata de Marius Maldarasanu a condus cu 2-0, prin ''dubla'' lui Valentin Buhacianu (35, 39), dar echipa din Selimbar…

- Politehnica da piept cu Ripensia intr-un nou duel timisorean pe „Dan Paltinisanu” in „B”. Ambele echipe spera sa-si relanseze sezonul cu o victorie maine dupa ce au acumulat doar zece puncte din primele zece runde. Nicolae Croitoru vrea prima victorie de la preluarea bancii alb-violete si spera ca incepand…

- Se anunța spectacol in Banie. FCU Craiova și CSU Craiova sunt in topul Ligii 1 la capitolul pase și controlul balonului. Trupa lui Reghe are insa cifre mai bune in mai toate ierarhiile InStat. Posesia este principala arma atat pentru FCU Craiova, cat și pentru CSU Craiova. Doar Farul este peste cele…

- REȘIȚA – In etapa a III-a a Diviziei A la handbal masculin, CSM Reșița se va deplasa sambata, 2 octombrie, la Oradea, unde va intalni echipa locala! Reșița vine dupa o victorie clara cu CSU Craiova, scor 48-31, iar Oradea este liderul seriei, cu doua victorii in doua etape. Chiar in etapa trecuta, Oradea…

- In acest week-end, sunt programate partidele etapei a 4-a in campionatul Ligii a III-a la fotbal. Lider la zi al clasamentului Seriei a III-a, FCV Farul Constanța II primește vizita ocupantei poziției secunde, SC Popești-Leordeni. Cele doua formații sunt singurele din serie cu punctaj maxim, constanțenii…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit, ieri, calendarul oficial al noului sezon, 2021-2022, al Ligii a 3-a. 100 de echipe, printre care și Metalul și CSM Rm. Sarat, imparțite in zece serii a cate 10, vor lua startul in viitorul campionat, al carui debut este stabilit pe 26-27 august. Fața de sezonul…

- FCSB și Universitatea Craiova se intalnesc azi, de la 21:30, in cel mai important meci al etapei a 2-a din Liga 1. Oaspeții vin pe Arena Naționala fara antrenorul Ouzounidis, demis dupa infrangerea oltenilor din Conference League cu Laci, scor 0-1. Daca Universitatea a pierdut in Conference League și…