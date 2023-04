Stiri pe aceeasi tema

Echipa italiana Empoli a pierdut vineri, in deplasare, scor 1-2, meciul disputat in compania formatiei Atalanta Bergamo, in Serie A. Mijlocasul roman al lui Empoli, Razvan Marin, a fost doar rezerva.

Formatia Empoli, la care joaca Razvan Marin, a obtinut o remiza in confruntarea cu Fiorentina, duminica, in etapa a 23-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.

Lazio a trecut in deplasare cu 2-0 de Salernitana, duminica, in etapa a 23-a din Serie A, intre cele doua meciuri ale echipei din Roma cu CFR Cluj din play-off-ul pentru optimile de finala ale Europa Conference League, potrivit Agerpres.

Formatia AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu integralist, a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Torino, intr-un meci din etapa a 22-a a campionatului Italiei, scrie news.ro.

Jucatorul roman Razvan Marin a dat un gol si un assist in partida din etapa a 20-a, dintre Empoli si Torino, incheiata la egalitate, scor 2-2.

Empoli a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Internazionale Milano, in etapa a XIX-a a campionatului Italiei. Razvan Marin nu a evoluat la Empoli, el fiind suspendat pentru cumul de cartonase, anunța news.ro.

Formatia Empoli, cu mijlocasul Razvan Marin integralist, a invins, luni, cu scorul de 1-0, echipa Sampdoria Genova, in etapa a XXVIII-a a campionatului Italiei, potrivit Agerpres.

Jucatorul roman Razvan Marin a inscris golul egalizator al echipei sale, Empoli, in meciul incheiat la egalitate duminica, in deplasare, cu formatia Lazio Roma, scor 2-2. Lazio a condus cu 2-0 pana in minutul 82, potrivit news.ro.