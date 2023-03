Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, Marius Copil a trecut in primul tur al turneului challenger de la Biel/Bienne din Elveția de Marek Gengel, aflat cu 155 de poziții mai sus in ierarhia mondiala.

- La patru zile dupa infrangerea umilitoare suferita in fața lui Liverpool, Manchester United și-a recapatat moralul cu o victorie categorica, cu 4-1 (1-1) impotriva lui Betis Sevilla și in fața propriilor fani, pe Old Trafford, in prima manșa a optimilor UEFA Europa League.Echipa lui Erik ten Hag,…

- Caștigatorul grupei I și unul dintre cei mai cautați armasari din Cehia din ultimii ani, Zazou, lipsește, transmite presa ceha. Sambata seara a fost furat direct de la herghelia Darhorse din Krabcice, langa Roudnice nad Labem. Vestea a fost confirmata marți dimineața pentru publicația Jezdci.cz de…

- Șomuz Falticeni a disputat primul meci de pregatire al anului, sambata, impotriva colegei de serie Știința Miroslava. Partida disputata pe teren neutru, la Roman, s-a incheiat cu victoria echipei antrenate de Daniel Stoica, cu scorul de 2-0, prin golurile marcate de Bejenar și Merticariu. Formația ...

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta a intalnit pe teren propriu SCM Ohma Timisoara, intr un nou meci disputat in Liga Nationala. Partida s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 82 67 45 27 la pauza , pe sferturi 23 21, 22 6, 16 23, 21 17. "Victorie mare pentru baietii nostri in duelul cu banatenii…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova se afla fata in fata cu unul dintre meciurile importante din acest campionat regular din LNBM. Miercuri, de la ora 19.00, in Sala Polivalenta va veni Petrolul Ploiesti, ocupanta pozitiei a treia din seria noastra, iar victoria alb-albastrilor este obligatorie…

- Știința Explorari și-a respectat statutul de favorita și a obținut o victorie scontata in fața unui advesar aflat intr-o situație delicata, din toate punctele de vedere. In etapa viitoare, programata peste o saptamana, jucam in deplasare cu SCM Zalau. Știința Explorari – CSM Suceava 3-0 (25-12, 25-12,…

- FOTO: Volei Alba Blaj, prima victorie in grupele Champions League, 3-0 in Cehia cu Prometey Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, a obținut prima victorie in Liga Campionilor, scor 3-0 (25-15, 25-22, 25-20), Cu SC Prometey Dnipro (Ucraina), in primul meci al anului 2023, o partida disputata in Cehia,…