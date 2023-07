Farul Constanta a obtinut o victorie importanta, 1-0 (0-0) cu Sheriff Tiraspol, miercuri seara, la Ovidiu, in mansa intai din primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Campioana Romaniei a castigat la limita, prin golul fundasului beninez David Kiki (56), cel mai bun om de pe teren. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi a avut si sansa, fiind dominata in ultima jumatate de ora. Farul putea deschide scorul inca din minutul 2, dar tanarul Adrian Mazilu, scapat singur cu portarul, a tras in Koval. Prima oportunitate a oaspetilor s-a consemnat in min. 10, la o lovitura libera executata de…