Victorie pentru Emil Ghinea la Memorialul „Werner Hirschvogel” REȘIȚA – Emil Ghinea ramane invincibil in Valea Domanului pentru al treilea an la rand, iar podiumul absolut al etapei de la Reșița a fost completat de francezul Jerome France și Octavian Ciovica! Ghinea și-a pastrat nu doar titlul de King of the Hill pe traseul de 4,75 km, ba chiar și-a depașit propriul record, coborand pana la un 2:07,383! „Vicecampionul sezonului anterior la viteza in coasta a ramas invincibil pe toata durata evenimentului reșițean, stabilind timpul de referința și in manșele zilei de duminica. Cel mai important insa este faptul ca Emil s-a impus categoric in ambele urcari… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

