- Sala Polivalenta „Radu Voina" din Sighișoara gazduiește astazi, incepand cu ora 18:30, un meci de handbal masculin, disputat intre doua echipe puternice. Astfel, CSM Sighișoara se va confrunta cu CSM Fagaraș in meciul de pregatire. Potrivit CSM Sighișoara, prețul biletelor este de 10 lei pentru adulți,…

- Handbalistele de la SCMU Craiova revin in prim plan in acest an cu un meci extrem de important la Baia Mare. Partida va conta pentru etapa a 12-a din Liga Florilor, iar victoria poate readuce echipa lui Bogdan Burcea pe locul al doilea in clasament. Meciul este programat sambata, de la ora 17.30. Craiova…

- Echipa de handbal masculin din cadrul CSM Sighișoara se pregatește pentru ultima etapa din acest an din Liga Zimbrilor, contra echipei CSM Vaslui. Meciul se va disputa duminica, 3 decembrie, in Sala Sporturilor Vaslui. „Acesta nu este doar un meci pentru noi, ci este o oportunitate pentru a demonstra…

- Cea de-a XI-a etapa din Liga Zimbrilor la hadbal masculin s-a disputat sambata, 18 noiembrie, in Sala „Radu Voina", unde CSM Sighișoara a jucat acasa impotriva celor de la CSA Steaua București. Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a CSM Sighișoara, aceștia au pierdut doar la un punct…

- Sambata, 11 noiembrie, a avut loc meciul din Divizia A2 pentru voleibalistele mureșene care au jucat in compania echipei CSU Oradea, in Sala Polivalenta a Universitații din Oradea. Meciul s-a incheiat cu scorul de 3-0, victoria fiind adjudecata de adversare. Potrivit CSU Targu Mureș, in meciul precedent…

- Echipa de seniori din cadrul CSM Sighișoara a pornit la drum catre Bacau unde sambata, 11 noiembrie, incepand cu ora 18:30, va juca in Sala „Romeo Iamandi", meciul din etapa a X-a a Ligii Zimbrilor. Sighișorenii vor juca meciul de handbal impotriva celor de la ACS HC Buzau 2012. „Ne așteapta un meci…

- Reprezentativa Romaniei de la Cupa Mondiala de Minifotbal 2023 a debutat cu dreptul in primul meci disputat joi, 26 octombrie, impotriva Sudanului. Meciul s-a incheiat cu victoria tricolorilor, dupa un scor remarcabil de 10-1. Astfel, singura naționala de fotbal a Romaniei care are șansa de a-și adjudeca…

- Cea de-a IX-a etapa din Liga Zimbrilor s-a desfașurat vineri, 20 octombrie, intre CSM Sighișoara și CS Dinamo București pe terenul propriu al sighișorenilor, in Sala „Radu Voina". Potivit CSM Sighișoara, meciul de handbal masculin s-a incheiat cu victoria dinamoviștilor, sighișorenii pierzand cu scorul…