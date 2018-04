Stiri pe aceeasi tema

- Liderul la zi din Serie A, Napoli, va primi in aceasta seara de la ora 21:45 intr-un meci transmis in direct de Digi Sport vizita formației AS Roma. Duelul dintre cele doua echipe se anunța a fi foarte interesant avand in vedere situația in care cele doua se afla. Eliminata din Europa League de RB […]…

- Getafe a invins fara drept de apel la scor de neprezentare, scor 3-0 (1-0) formatia Celta Vigo in ultimul meci din cadrul etapei a XXIV-a din La liga. Victoria gazdelor a fost obtinuta gratie reusitelor semnate de Angel (min.37, 85) si Molina (min.51). In urma succesului obtinut in fata celor de la…

- Barcelona tinteste o noua victorie in la Liga. Neinvinsi in acest sezon in Spania, catalanii nu concep sa nu castige toate cele trei puncte puse in joc cu Getafe, partida fiind programata astazi de la ora 17:15 in direct la Digi Sport.A

- Athletic Bilbao nu are decat varianta victoriei in meciul din aceasta seara de pe teren popriu cu codasa Las Palmas.A Bascii pot reintra in calcule pentru cupele europene in cazul in care se vor impune pe teren propriu in fata celor de la Las Palmas.

- Fiorentina-Juventus este derby-ul care deschide runda a XXIV-a din Serie A.A Juve are sansa de a trece in aceasta seara pe primul loc in clasament in cazul in care se va impune pe terenul violetilor.A

- Real Madrid a ratat sansa de a urca pe podium in La Liga.A Galacticii nu au reusit decat o remiza, 2-2 in meciul pe care l-au sustinut in cadrul etapei a XXII-a din Spania in deplasarea de la Levante.A

- Napoli s-a impus la limita cu 1-0 (0-0) in fieful celor de la Atalanta si a ramas lider in Serie A cu 54 de puncte. Unicul gol al confruntarii de pe „Stadio Atleti Azzurri d'Italia” din Bergamo a fost marcat de Mertens in minutul 65.A

- Betis Sevilla s-a impus spectaculos cu scorul de 3-2 (2-1) formatia Leganes in ultimul meci al rundei a XIX-a din Spania. Gazdele au condus cu 2-0 gratie reusitelor lui Tello (min.20) si Joaquin (min.40), insa oaspetii au reusit sa reduca din handicap cu un minut inaintea pauzei prin Gumbau.A