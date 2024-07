Stiri pe aceeasi tema

- CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu NK Drava Ptuj, in ultimul amical din Slovenia | Iarași, reușita Blanaru La ultima partida susținuta in stagiul centralizat din Slovenia, CSM Unirea Alba Iulia a invins pe NK Drava Ptuj, scor 1-0 (1-0), reușita Blanaru (43, dupa o pasa de la Istrate). O victorie fireasca,…

- CSM Unirea Alba Iulia – NK Triglav 1-1 (0-0), intr-un meci amical in Slovenia | Blanaru, o noua reușita pentru „alb-negrii” CSM Unirea Alba Iulia – NK Triglav 1-1 (0-0), intr-un meci amical in Slovenia, golul „alb-negrilor” fiind marcat de Blanaru (90). In al treilea joc de verificare disputat in Slovenia,…

- CSM Unirea Alba Iulia, victorie in primul amical, 1-0 cu divizionara secunda CSC Dumbravița! Blanaru, gol la debut Divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia a caștigat, la Simeria, primul amical al verii, 1-0 (1-0) cu divizionara secunda CSC Dumbravița, aflata la final de stagiu centralizat. Unicul gol…

- Rapid București a obținut o victorie clara in ultimul sau meci amical din stagiul de pregatire din Slovenia, invingand echipa NK Maribor, vicecampioana Sloveniei, cu scorul de 4-0 (1-0). Golurile au fost marcate de Florent Hasani din Kosovo, acesta reușind o dubla (minutele 24 și 49), Timotej Jambor…

- UTA și-a refacut imaginea din cantonamentul de la Rogla, Slovenia, dupa primele doua meciuri pierdute in alpii iulieni. Jucatorii pregatiți de Mircea Rednic (62 de ani) i-au surclasat, scor 7-1 (la pauza 2-0), pe cei de la ASK Voitsberg, o formație nou promovata in liga secunda austriaca. ...