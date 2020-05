Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile din etapa a doua a SuperCupei #jucamdeacasa, turneul caritabil de FIFA20 11v11 organizat de Federatia Romana de Fotbal Virtual, au avut loc miercuri seara. Faza grupelor va avea loc in perioada 21-29 aprilie, optimile de finala sunt programate pe 2 si 3 mai, sferturile pe 5 si 6 mai, semifinalele…

- Universitatea Craiova a castigat turneul international de fotbal virtual FIFA 20 la care a participat, joi, alaturi de PAOK Salonic, SC Braga si CS Maritimo Funchal. Universitatea, reprezentata in Betano e-Cup de atacantul Mihai Roman, a obtinut victoria in semifinala cu PAOK Salonic…

- Arestat in Paraguay, țara in care a intrat cu acte false, Ronaldinho a fost invitat sa ia parte la campionatul de fotbal al deținuților din inchisoarea in care se afla. E puțin probabil sa accepte, dar, daca o va face, va trebui sa respecte o regula speciala. Turneul are ca premiu un purcel de 16 kilograme.…

- Borussia Dortmund s-a apropiat la un singur punct de liderul Bayern Munchen dupa ce a invins in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Borussia Moenchengladbach, intr-o partida din etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Germaniei, disputata sambata. Golurile invingatorilor au fost marcate…

- Invinsa la Focsani, meci dupa care a iesit din Top 8, SCM Politehnica s-a impus azi categoric pe teren propriu in fata unei alte formatii din estul tarii. A fost 36-27 cu CSM Vaslui, meci dupa care alb-violetii au revenit pe pozitie de play-off. Oaspetii le-au tinut cat de cat piept banatenilor in prima…

- "Trebuie sa demonstram pe teren ca suntem favoriti", a declarat presedintele clubului de fotbal Sevilla FC, Jose Castro, inaintea meciului de joi de pe terenul lui CFR Cluj, din turul saisprezecimilor de finala ale Europa League, scrie site-ul gruparii spaniole. Europa League este o "competitie foarte…

- Pe o vreme cu totul caineasca (frig, ploaie continua și vant), Politehnica a invins pe Fortuna Becicherecu Mic, scor 5-2 (1-0). La alb-violeti a debutat noua achizitie, Alex Munteanu. The post Succes violet pe o vreme neprietenoasa. O noua victorie pentru ASU Poli in amicale appeared first on deBanat.ro…

- Echipa SSC Napoli a invins in deplasare, cu scorul de 4-2, formatia Sampdoria Genova, in ultimul meci al etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Italiei, disputat luni seara. Golurile invingatorilor au fost marcate de Arkadiusz Milik (3), Eljif Elmas (16), Diego Demme (83) si Dires Mertens (90),…