- Glasgow Rangers a caștigat derby-ul „Old Firm” din deplasare cu Celtic, scor 2-1. Pentru prima data de la revenirea in prima liga, in sezonul 2016-2017, Rangers e o pretendenta serioasa la titlu. Astazi, elevii lui Steven Gerrard au beneficiat și de șansa in prima parte, cand Christie a ratat o lovitura…

- Partida dramatica in liga profesionista nord-americana de baschet masculin. Miami Heat i-a invins acasa pe Indiana Pacers cu scorul de 113-112.Cu un "coș" in ultimele secunde ale meciului, slovenul Goran Dragic a adus victoria gazdelor.

- Echipa de fotbal Celtic, adversara lui CFR Cluj in Europa League, a castigat Cupa Ligii scotiene, invingand-o duminica pe marea rivala Glasgow Rangers, scor 1-0, pe Hampden Park, informeaza presa internationala. Golul a fost inscris de fundasul francez Christopher Jullien in minutul 60,…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a invins miercuri, pe teren propriu, formatia ceha Dukla Liberec, cu scorul de 3-0, in mansa tur din faza 16-milor Challenge Cup. Banatencele au debutat astfel cu victorie in primul ei meci european, intr-o atmosfera deosebita facuta de fanii lugojeni. The post Si a…

- Elvețianul Roger Federer (38 de ani, 3 ATP) s-a calificat in semifinalele Turneului Campionilor, joi seara, la Londra, dupa ce l-a invins pe sarbul Novak Djokovic (31 de ani, 2 ATP), in ultimul meci din grupa "Bjorn Borg", scor 6-4, 6-3.

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a disputat in aceasta seara meciul din etapa a zecea a Ligii Nationale, in deplasare, cu Dunarea Calarasi.Partida a fost dificila, insa formatia de pe litoral, vicecampioana sezonului trecut, a reusit sa castige, scor 24 21, dupa ce gazdele au condus…

- Elevii antrenați de Mihai Silvașan au avut probleme în fața celor de la Dinamo, una dintre echipele modeste din Liga Naționala de baschet masculin. Bucureștenii au condus în primele trei sferturi ale jocului și doar un ultim act excelent al clujenilor a facut ca meciul sa nu se încheie…

- Andorra a obținut prima victorie din istorie in preliminariile Campionatului European, dupa ce a trecut, vineri seara, de Moldova, scor 1-0, potrivit Mediafax.Naționala statului aflat la frontiera dintre Spania și Franța a beneficiat de eliminarea moldoveanului Radu Ginsari, in minutul 55.…