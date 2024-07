Federația Romana de Fotbal (FRF), condusa de Razvan Burleanu, a reușit sa-și asigure un venit impresionant in valoare de 12.250.000 de euro datorita calificarii pentru Euro 2024 și performanțelor remarcabile inregistrate in Germania. Aceasta suma considerabila a fost distribuita in principal membrilor naționalei, ca recunoaștere a efortului și succesului obținut pe teren. Un aspect remarcabil […] The post Victorie pe teren și in buzunare: FRF incaseaza milioane de euro datorita succesului echipei naționale de fotbal appeared first on Puterea.ro .