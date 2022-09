Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon al Ligii a III-a de fotbal a debutat la finalul acestei saptamani, SCM Zalau și Sportul Șimleu evoluand pe teren propriu in prima etapa. Zalauanii pregatiți de Cristian Lupuț, Sergiu Moga și Claudiu Cornaci au avut un debut perfect, caștigand cu 4 – 0 disputa CSM Sighetu Marmației. Toate…

- Gruparea de eșalonul al treilea Șomuz Falticeni a incheiat seria de meciuri amicale din intersezon cu un joc test in compania formației de Liga a IV-a Siretul Dolhasca. Partida disputata pe Stadionul „Constantin Jamaischi" s-a incheiat cu victoria clara a formației pregatite de Iulian ...

- SCM Zalau a invins vineri, cu scorul de 2 – 1, Gloria Bistrița-Nasaud intr-un amical desfașurat pe Stadionul Municipal, fiind primul amical pe care echipa zalauana il susține pe aceast stadion in aceasta vara. Formația condusa de Cristian Lupuț și Claudiu Cornaci a condus și la pauza, scorul fiind deschis…

- Cu cinci zile inaintea primului meci oficial al sezonului, SCM Zalau va sustine un amical cu Gloria Bistrita-Nasaud, o formatie tot din Liga a III-a, care intentioneaza sa ajunga la barajul de promovare in Liga a II-a. Partida dintre cele doua formatii este programata vineri, incepand cu ora 17:00,…

- Sportul aduce pe teren valori precum camaraderie, unitate, spirit de sacrificiu si de echipa. Toti pentru unul si unul pentru toti Sportul creeaza prietenii stranse, construieste echipe si uneste destine. Persoane straine atunci cand, copii, intra pentru prima data intr o sala de sport ori pasesc pe…

- Echipa de handbal masculin SCM Politehnica a disputat in weekend doua jocuri de pregatire pe terenul colegei de esalon HC Buzau 2012. Ieri, gazdele s-au impus la un scor categoric, scor 34-25 (16-11), in timp ce azi victoria a fost de partea alb-violetilor, cu 30-29 (12-15). La fel ca in primul test,…

- Echipa a doua a celor de la FC Farul Constanta a sustinut sambata primul joc de verificare din acesta pauza competitionala.Fotbalistii antrenati de Sorin Radoi si Marius Axinciuc au intalnit nou-promovata in Liga a Treia, Gloria Baneasa.Partida a fost una la indemana „marinarilor” care s-au impus la…

- Deși nu a mai venit la echipa naționala a Romaniei, pare ca transferul in China i-a priit lui Nicolae Stanciu. Romanul a reușit un nou gol și o alta pasa decisiva pentru Wuhan Three Towns in victoria de duminica, scor 4-2, contra echipei Shanghai Shenhua. Partida a contat pentru etapa a opta a campionatului…