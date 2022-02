Victorie mare în UNGARIA! România, locul 1 la preparat porcul Un concurs care aduce mii de oameni din toata Europa, desfașurat in localitatea Gyorvar, din Ungaria, a fost caștigat de bucatari romani, relateaza Hunedoaramea.ro . In total, au participat 33 de echipe din opt țari (Serbia, Slovacia, Slovenia, Croația, Ucraina, Austria, Romania și Ungaria), iar echipa din Hunedoara a ieșit invingatoare. Hunedorenii au dus in Ungaria mici de Bulbucan, celebrii mici imenși care se vand in județul Hunedoara, virșli, care iși au originile tot in județul Hunedoara, facuți de ei din carne de oaie, capra și porc, au taiat un porc și au facut carnați afumați, slaninuțe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

