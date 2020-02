Stiri pe aceeasi tema

- Formatia saudita Al Hilal a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Shabab Al-Ahli Dubai, in etapa a doua a grupei B a Ligii Campionilor Asiei. Victoria a fost obtinuta chiar in ziua in care antrenorul echipei Al Hilal, Razvan Lucescu, implineste 51 de ani.

- Al-Hilal, echipa antrenata de Razvan Lucescu (50 de ani), a invins-o pe Shahr Khodrou (Iran), scor 2-0, in grupele Ligii Campionilor Asiei. Golurile formației lui Lucescu jr. au fost marcate de Andre Carrillo (45) și Gomis (69). Dupa aceasta victorie din prima etapa a grupelor Ligii, Al-Hilal este lider,…

- Golurile au fost marcate de Al Abed (15), Gomis (28, 40, 57), Giovinco (34), Al Shehri (84) si Carrillo (90). In clasament, Al Hilal ocupa locul 2, cu 24 de puncte din 11 meciuri, lider fiind Al-Nassr, cu 29 de puncte, din 13 meciuri.

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei CFR Cluj, i-a devansat în preferințe pe Mirel Radoi, selecționerul care a dus reprezentativa de tineret pâna în semifinalele Campionatului European din italia, și pe Razvan Lucescu, campion cu PAOK în Grecia și câștigator al Ligii…

- Razvan Lucescu (50 de ani), proaspat caștigator al Ligii Campionilor Asiei cu formația saudita Al Hilal, spune ca nu se gandește sa mai revina in fotbalul romanesc, anunța MEDIAFAX.Citește și: Condamnat pentru tentativa de omor! Cine e, in realitate, barbatul care a fugit din Secția de Poliție…

- Antrenorul echipei saudite Al Hilal, romanul Razvan Lucescu, a declarat ca el si jucatorii sai au crezut ca vor castiga trofeul Ligii Campionilor Asiei la fotbal, dupa victoria din prima mansa a finalei cu Urawa Red Diamonds. ''Cu tot respectul pentru adversarii nostri, au avut mare incredere…

- Succes uriaș pentru Razvan Lucescu! Echipa antrenata de tehnicianul roman, Al Hilal, a cucerit Liga Campionilor Asiei, dupa victoria de pe terenul japonezilor de la Urawa, scor 2-0 (la general 3-0).

- Razvan Lucescu poate fi azi caștigatorul Ligii Campionilor Asiei cu Al Hilal. Finala se joaca la Saitama (Japonia). Urawa Red Diamonds - Al-Hilal, 0-1 in tur, se joaca azi de la ora Romaniei 12:00. Nu va fi televizat in Romania, dar veți putea urmari detalii in timp real pe GSP. ...