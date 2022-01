Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a decis adoptarea unui proiect de lege, in care sunt vizați giganții tehnologici americani și prin care se incearca combaterea conținutului ilegal. Astfel, se da startul unor discuții asupra planului cu țarile membre, Comisia Europeana și Parlamentul European. Digital Services Act…

- Digital Services Act, o propunere a comisarului antitrust Margrethe Vestager, ar forta Amazon, Apple, Google, divizie a grupului Alphabet si proprietarul Facebook, Meta, sa faca mai mult pentru a combate continutul ilegal de pe platformele lor, in caz contrar riscand amenzi de pana la 6% din cifra de…

- Apple va solicita angajatilor din retail si corporativi sa furnizeze dovada unei vaccinari cu un rapel pentru Covid-19, potrivit unui email intern citat de site-ul The Verge, informeaza Reuters. Incepand cu 24 ianuarie, angajatii nevaccinati sau cei care nu au prezentat dovada vaccinarii vor avea nevoie…

- Apple va solicita angajatilor din retail si corporativi sa furnizeze dovada unei vaccinari cu un rapel pentru Covid-19, potrivit unui email intern citat de site-ul The Verge, informeaza Reuters, citata de News.ro . Incepand cu 24 ianuarie, angajatii nevaccinati sau cei care nu au prezentat dovada ”Din…

- Incepand cu 24 ianuarie, angajatii nevaccinati sau cei care nu au prezentat dovada vaccinarii vor avea nevoie de teste Covid-19 negative pentru a intra la locurile de munca Apple. The Verge a scris ca nu este clar daca cerinta de testare se aplica atat angajatilor corporativi, cat si angajatilor din…

- Gigantii tehnologici americani, inclusiv Apple si Amazon, au fost supusi unei presiuni din ce in ce mai mari in intreaga Europa, unde s-au confruntat cu amenzi masive cu privire la modul in care opereaza.Amenda de 150 de milioane de euro aplicata Google a fost una record data de catre Comisia Nationala…

- Autoritațile de la Roma au amendat joi, 9 decembrie, Amazon cu suma de 1,13 miliarde de dolari pentru ca abuzeaza de pozitia dominanta detinuta pe piata, aceasta fiind una dintre cele mai mari amenzi impuse unei companii americane de tehnologie in Europ.Amazon a anuntat ca ”respinge in totalitate”…

- Amazon a anuntat ca ”respinge in totalitate” decizia autoritatii de reglementare italiene si ca va face apel. Autoritatile de reglementare la nivel global au intensificat supravegherea gigantilor din sectorul tehnologiei, dupa o serie de scandaluri legate de respectarea vietii private si a dezinformarilor,…