Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Laburist din Marea Britanie a caștigat, joi, alegerile anticipate din aceasta țara. Victoria formațiunii condusa de Keir Starmer a fost anticipata de sondajele preelectorale.Conform datelor furnizate...

- Popularul tabloid britanic The Sun susține partidul laburist in alegerile din Marea Britanie Popularul tabloid britanic The Sun a declarat ca sprijina partidul laburist și liderul sau, Keir Starmer, in aleg...

- O pagina a istoriei se intoarce, joi, in Regatul Unit, unde se asteapta ca Partidul Laburist, de centru-stanga, sa provoace o infrangere zdrobitoare conservatorilor, aflati la putere de 14 ani, in cadrul unor alegeri generale marcate de recenta ascensiune a dreptei dure, relateaza AFP, preluata de News.ro.Dupa…

- Zeci de migranti care au fost plasati in detentie de catre autoritatile britanice pentru a fi expulzati catre Rwanda au fost eliberati, a anunțat miercuri cabinetul de avocatura Duncan Lewis Solicitors, relateaza AFP.Premierul conservator Rishi Sunak a promis sa expulzeze catre aceasta tara dn Africa…

- Liderul Partidului Laburist britanic, Keir Starmer, favorit la alegerile generale din 4 iulie, a promis sa reduca imigratia in Marea Britanie, intr-un interviu acordat tabloidului The Sun, un angajament fara precedent care intra pe teritoriul conservatorilor. „Voi face astfel incat imigratia sa scada”,…

- ”Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun in randul tinerilor nostri si unei sentiment reinnoit de mandrie a tarii noastre”, anunta in acest comunicat publicat sambata seara Rishi Sunak.Acest lucru ar urma sa permita unirea tarii in contextul in care lumea…

- Opozitia laburista din Regatul Unit i-a cerut, vineri, prim-ministrului Rishi Sunak sa convoace alegeri legislative dupa ce a obtinut un nou loc de parlamentar si alte zeci de victorii la alegerile locale.

- Partidul Laburist, aflat in opoziție, a castigat vineri un colegiu parlamentar in nordul Angliei, provocand o pierdere grea conservatorilor de la guvernare la inceputul a ceea ce pare sa fie o runda de rezultate dureroase pentru premierul Rishi Sunak in alegerile locale, comenteaza Reuters, potrivit…