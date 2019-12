Stiri pe aceeasi tema

- CSM CSU Oradea a invins-o categoric pe BCMU FC Arges Pitesti cu scorul de 100-64 (24-16, 30-13, 25-14, 21-21), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Campioana a dominat primele trei sferturi ale partidei, iar in ultimele…

- Campioana ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a reusit a 10-a sa victorie consecutiva in actualul sezon al Ligii Nationale de baschet feminin, 77-43 cu CS Municipal Targoviste, sambata, pe teren propriu. Simina Andra Mandache, cu 17 puncte, 5 recuperari, a fost cea mai buna jucatoare a gazdelor, alaturi de Natalie…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 112-58, sambata, in deplasare, in Liga Nationala de baschet feminin, potrivit Agerpres.Campioana a reusit a noua victorie consecutiva in campionat. Jelena Vucetic, cu 16 puncte, 4 recuperari, 6 pase decisive, si…

- Dinamo si Potaissa au obtinut victorii in deplasare, joi, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal masculin, ultima a turului, anunța AGERPRES. Campioana CS Dinamo Bucuresti a dispus de CSM Focsani 2007 cu scorul…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a obtinut a sasea victorie consecutiva in Liga Nationala de baschet feminin, 82-54 cu CS Agronomia Bucuresti, joi, pe teren propriu, in etapa a 7-a. Jovana Pasic (17 puncte, 4 recuperari, 3 pase decisive), Chrissi Tijana Givens (13 p, 6 rec, 4 pd) si Nicolette Orban (13) au…

- Sepsi SIC Sf Gheorghe si CSM Satu Mare au castigat la scor meciurile disputate in deplasare, sambata, in Liga Nationala de baschet feminin. Campioana ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a dispus de CS Municipal Alexandria cu 114-49, avand nu mai putin de sapte jucatoare care au marcat cel putin 10 puncte fiecare.…

- CSTBv Olimpia CSU Brasov a invins-o pe CS Municipal Alexandria cu scorul de 86-55 (15-17, 17-14, 27-14, 27-10), joi, pe teren propriu, intr-un meci din Liga Nationala de baschet feminin. Olimpia s-a impus fara probleme dupa un inceput mai ezitant si a obtinut a doua sa victorie din acest campionat.…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a stabilit scorul record al ultimilor ani in Liga Nationala de baschet feminin, sambata, prin victoria cu neverosimilul 178-31 (48-2, 50-2 49-10, 31-17) pe terenul formatiei Phoenix Stiinta Constanta. Campioana a avut nu mai putin de noua jucatoare care au marcat…