- Corvinul Hunedoara a reușit, joi, 11 iulie, o victorie istorica in primul tur preliminar din Liga Europa, 4-0, in deplasare, cu Paksi vicecampioana și caștigatoarea Cupei din Ungaria, informeaza Gazeta Sporturilor.Sergiu Buș (9) și Marius Lupu (45+2, 86 și 90+3), au semnat golurile trupei lui Florin…

- Corvinul Hunedoara, castigatoarea Cupei Romaniei la fotbal, va infrunta vicecampioana Ungariei, Paksi FC, in primul tur preliminar al Europa League, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Nyon (Elvetia).

- Ion Cararuș (27 de ani) este noul jucator al celor de la Corvinul Hunedoara. Mijlocașul defensiv moldovean a semnat cu caștigatoarea Cupei Romaniei dupa un sezon petrecut la CS Mioveni, tot in liga secunda. Corvinul Hunedoara continua sa puncteze in mercato. Caștigatoarea Cupei Romaniei a bifat inca…

- Extrema dreapta Alexandru Girbița (23 de ani) este primul jucator transferat de Corvinul Hunedoara in aceasta vara. Cei de la Corvinul au caștigat Cupa Romaniei in acest sezon și vor participa in primul tur al Europa League. Antrenorul Florin Maxim anunța in urma cu 3 zile ca la Hunedoara vor ajunge…

- Florin Maxim (43 de ani), antrenorul Corvinului Hunedoara, a recunoscut ca in cadrul clubului a existat o stare de suspans cu privire la dreptul „corbilor” de a participa in turul I preliminar din Europa League, chiar daca aceștia știau ca au depus documentația corecta la UEFA. Caștigatoarea Cupei Romaniei…