- Democratii isi vor pastra majoritatea restransa in Senat in urmatorii doi ani, conform proiectiilor CNN, dupa victoria din Nevada. Democratii au acum 50 de locuri in Senat fata de 49 de locuri ale republicanilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Victorie uriașa pentru democrați, duminica dimineața. Cursa cruciala de la Senat din Nevada a fost caștigata de senatoarea democrata in funcție, Catherine Cortez Masto, care l-a invins pe republicanul Adam Laxalt, succesorul ei in biroul procurorului general. Conform CNN, Cortez Masto a obtinut 48.7…

- Victorie uriașa pentru democrați, duminica dimineața, dupa ce cursa cruciala de la Senat din Nevada a fost caștigata de senatoarea democrata in funcție, Catherine Cortez Masto, relateaza BBC și CNN.

- Democratii sunt la un singur loc distanta de a pastra controlul in Senatul SUA, dupa victoria din Arizona, iar acum toate privirile se indreapta spre Nevada, un stat unde competitia pare sa incline balanta in directia democratilor, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Odata cu victoria senatorului de Arizona Mark Kelly vineri seara, democrații sunt la doar un loc distanța de a pastra controlul asupra Senatului SUA, in timp ce toate privirile se indreapta catre Nevada, unde victoria pare sa fie de partea democraților. Victoria lui Kelly, care a fost ales in 2020 pentru…

- Democrații se apropie tot mai mult de o posibila victorie in Senatul american dupa ce cele mai noi cifre ale numaratorii din Arizona arata o victorie democratului Mark Kelly in cursa, relateaza BBC.

- Un reprezentant al statului american Pennsylvania a fost reales in urma alegerilor de marti din SUA de la mijlocul mandatului, in pofida faptului ca a decedat luna trecuta, relateaza dpa. Anthony „Tony” DeLuca a murit pe 9 octombrie, la 85 de ani, din cauza unui limfom. Dar era deja prea tarziu pentru…

- Rezultatul bataliei pentru controlul Congresului american ramane incert miercuri, in urma alegerilor de la jumatatea mandatului, multe locuri cruciale fiind inca in joc, dar posibilitatea unui „val roșu” care sa le ofere republicanilor o majoritate in ambele camere se indeparteaza. Cea mai recenta victorie…