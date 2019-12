Stiri pe aceeasi tema

- Zaharul de masa este numele generic pentru zaharoza, o combinație de glucoza și fructoza. Fiecare molecula de zahar conține 12 atomi de carbon, 22 de atomi de hidrogen și 11 atomi de oxigen. „O sursa de calorii complet inutila pentru organism, care poate sa-i genereze afecțiuni incurabile“… Așa a fost…

- Peste 5.000 de persoane, majoritatea copii, au murit din cauza epidemiei de rujeola din Republica Democrata Congo, aceasta fiind cea mai mare epidemie de rujeola din lume, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), citata de France 24, potrivit Mediafax.Epidemia a lovit țara africana…

- Patru membri ai Organizației Mondiale a Sanatații au fost uciși in Republica Democrata Congo, iar alți cinci au fost raniți intr-un atac al forțelor rebele asupra a doua centre de urgențe pentru Ebola, a annțat joi OMS, potrivit site-ului cotidianului The Guardian, potrivit Mediafax.Atacul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a aprobat primul vaccin produs in lume impotriva infectiei cu virusul Ebola, transmite corespondentul BBC, potrivit romania-actualitati.ro.Citește și: Rareș Bogdan a gasit soluția salvatoare pentru PSD: ‘Dați-le o șansa sa va scoata din noroi!’ Vaccinul…

- Turmericul poate fi aliatul medicinei actuale in lupta impotriva bacteriilor rezistente la antibiotice. Cercetarile ofera date incurajatoare cu privire la eficienta turmericului impotriva Helicobacter Pylori, bacterie care a dobandit rezistenta din ce in ce mai mare in ultimii ani la tratamentul cu…

- Un jurnalist congolez, care depunea eforturi pentru a crește gradul de conștientizare in randul populației referitor la virusul Ebola, a fost ucis in propria casa, in Republica Democrata Congo, scrie BBC .

- ''Poluarea aerului este in prezent cel mai important risc de mediu la adresa sanatatii umane'', se arata intr-un raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) a Uniunii Europene (UE). Autorul raportului, Alberto Gonzalez Ortiz, expert AEM in calitatea aerului, a atras atentia ca in timp ce nivelul…

- Republica Democrata Congo va introduce incepand de la jumatatea lunii octombrie al doilea vaccin contra Ebola, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de DPA, in contextul in care tara din Africa Centrala continua lupta cu cel de-al doilea cel mai