Stiri pe aceeasi tema

- CS Gloria Bistrița a obținut o prima victorie in demersul de a anula „Legea 40” a lui Eduard Novak, fostul ministrul al Sportului. Eduard Novak, fostul ministru al Sportului, a lasat moștenire „Legea 40”, cea care prevedea ca 40% dintre sportivii din loturile cluburilor din Romania, indiferent de sport,…

- Oana Zavoranu a rabufnit din nou! Bruneta iși dorește sa ii puna la punct pe toți cei care au judecat-o dupa vestea divorțului de Alex Ashraf. Vedeta le-a transmis un mesaj acid, in stilul caracteristic, cu care a lasat sa se ințeleaga ca nu o doboara nimeni.

- Oana Zavoranu trece prin cele mai dificile clipe ale vieții sale din ultima perioada, dupa ce a aflat ca barbatul alaturi de care a format o familie șapte ani, i-a fost infidel. Bruneta a primit vestea ca Alex Ashraf divorțeaza de ea, iar acum cere ajutorul credinței pentru a depași acest moment. Iata…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au desparțit oficial și nu mai formeaza un cuplu, chiar daca inca sunt casatoriți. Pana la pronunțarea divorțului la tribunal, acesta și-a luat bagajele și s-a mutat la amanta in Berceni. Bruneta a dezvaluit cum s-a produs acest moment și care a fost atitudinea lui Alex…

- Oana Zavoranu a spus lucrurilor pe nume! Vedeta are informații noi despre amanta lui Alex Ashraf, femeia pentru care a decis sa divorțeze și sa plece din casa brunetei. Oana Zavoranu nu s-a ferit sa spuna cu ce se ocupa iubita soțului ei și se pare ca ar fi vorba despre cea mai veche meserie din lume!

- Oana Zavoranu trece prin cele mai grele momente ale vieții sale din ultimii ani! Vedeta a aflat detalii incredibile despre ce facea Alex Ashraf cand o inșela cu amanata! Bruneta s-a simțit umilita de el cand acesta și-a lasat noua cucerire sa ii conduca mașina de lux, chiar daca aceasta aparține Oanei…

- Toata lumea a fost șocata sa afle ca Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat. Vedeta susține ca fostul ei partener de viața este in casa amantei, unde este supravegheat la orice pas. Bruneta a facut dezvaluiri neașteptate dupa ce au decis sa mearga pe drumuri separate in viața.

- Dupa o perioada extrem de dificila, Alina Sorescu a caștigat in fața lui Alexandru Ciucu in instanța. Judecatorul a decis suspendarea programului de vizita impus in luna martie de Judecatoria Buftea, in urma caruia cele doua fetițe petreceau o saptamana la domiciliul mamei, o saptamana la domiciliul…