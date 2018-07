Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Populara de Arte si Meserii din Sfantu Gheorghe, aflata in subordinea Consiliului Judetean Covasna, a initiat o expozitie itineranta cu piese de mobilier pictat, pe care o va prezenta anul acesta in mai multe orase din tara, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri. „Anul Centenarului…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in opinia sa, Cartierul Orko, locuit exclusiv de romi, este „o bomba sociala cu ceas”, iar masurile luate de autoritatile locale nu sunt suficiente pentru a opri declansarea acesteia. Antal Arpad…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca autoritatile locale nu intentioneaza sa reduca numarul angajatilor societatii de salubritate si sa-i „inlocuiasca cu utilaje moderne”, desi acest lucru ar fi, probabil, mai rentabil din punct de…

- Primele fotografii cu Marko Attila, refugiat in Ungaria pentru a nu fi arestat și trimis in Romania, il arata pe fostul deputat UDMR relaxat, la o terasa. Marko Attila nu se ferește deloc sa apara in public, deși este urmarit prin Interpol, cu mandat de arestare preventiva și condamnat la cinci ani…

- Europarlamentarul Catalin Ivan care, alaturi de jurnalistul Dan Tanasa, presedintele Asociatiei Civice pentru Demnitate in Europa, au particupat la conferinta internationala „Utilizarea limbilor in administratiile locale si regionale” care s-a desfasurat in statiunea Baile Balvanyos, in perioada…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi ca nu este „adeptul” parteneriatelor public-private, apreciind ca acestea ar putea fi, intr-un context legislativ „interpretabil”, niste „bombe cu ceas pentru autoritati”. „Fara sa generalizez, dar de foarte multe ori mi-e teama ca…

- Adolescentul in varsta de 16 ani din Sfantu Gheorghe acuzat de uciderea unei persoane si profanarea cadavrului a fost condamnat, in prima instanta, de Tribunalul Covasna la 15 ani de detentie. Potrivit sentintei postate pe site-ul Tribunalului, instanta a dispus ca tanarul, in prezent arestat preventiv…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AgroSIC Covasna va organiza un curs teoretic si practic pentru construirea de case din baloti de paie, care se va desfasura la inceputul lunii iunie la Sfantu Gheorghe, au anuntat vineri reprezentantii Consiliului Judetean Covasna. Cursul este organizat in contextul…