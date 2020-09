Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, s-a calificat fara mari emotii in optimile de finala ale turneului WTA de la Roma, unde este principala favorita, impunandu-se miercuri in doua seturi, 6-3, 6-4, in fata italiencei Jasmine Paolini, locul 99 in ierarhia internationala. Simona…

- Paolini, 24 de ani, 1,6 metri inaltime, a inceput incendiar meciul cu mult mai titrata ei adversara. Micuta jucatoare italiana are in bagajul ei tehnic o lovitura de dreapta cu care poate face ravagii in defensiva oricarei adversare. Cu aceasta, ea ghideaza bine jocul stanga-dreapta si accelereaza pentru…

- Irina Begu a reușit sa se califice astazi pe tabloul principal de la Roma. Romanca a invins-o in trei seturi pe nemțoaica Ana Friedsam, scor 6-1, 6-1 și astfel iși continua aventura din acest an din capitala Italiei. Partida a durat o ora și trei de minute. Meciul a fost unul de-a dreptul special. In…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a ajuns in finala dupa ce a eliminat-o pe Irina Begu, in timp ce Elise Mertens s-a impus in fata sportivei din Cehia Kristyna Pliskova. Simona Halep are 3-1 in intalnirile directe cu sportiva belgiana, ultima avand loc in acest an, in optimi la Australian Open, cand…

- Victorie dupa victorie pentru Simona Halep! Campioana noastra a reușit un meci aproape perfect in aceasta dupa-masa, impotriva polonezei Magdalena Frech și astfel a bifat semifinala de la Praga din acest an. A fost o victorie in doua seturi pentru Simona, scor 6-2, 6-0, dupa doar o ora de joc. Meciul…

- Simona Halep a invins-o pe cehoaica Barbora Krejcikova in trei seturi cu scorul 3-6 7-5 6-2 și s-a calificat in sferturi la turneul WTA de la Praga. Romanca a caștigat ultimele șase game-uri ale meciului. Ha...

- Simona Halep a decis sa iși amane revenirea in circuitul WTA, programata inițial pentru saptamana viitoare. Romanca se inscrisese la Palermo și chiar a primit o derogare de la autoritațile italiene pentru a nu sta in carantina. In ciuda acestor eforturi facute de organizatorii din Sicilia, Simona s-a…

- Jucatoarea de tenis Simna Halep a primit un cadou din partea organizatorilor turneului de la Wimbledon la aproape un an dupa caștigarea trofeului, anunța MEDIAFAX.Atunci, Simona Halep castiga in doar 56 de minute in fata Serenei Williams. Turneul nu s-a organizat anul acesta din cauza pandemiei…