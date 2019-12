Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a reusit prima sa victorie la Campionatul Mondial din Japonia, 29-24 (15-12) cu Senegalul, ieri, la Kumamoto, in Grupa C a competitiei, informeaza Agerpres. Tricolorele au castigat de Ziua Nationala a Romaniei, dupa un meci bun, care a mai sters din impresia…

- Romania joaca azi de la ora 11:00 al doilea meci la Mondialul de handbal feminin din Japonia, cu Senegal. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Meciul se va disputa la Yatsushiro (Japonia).GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost umilita de Spania cu scorul de 31-16 (16-9), sambata, la Kumamoto, in primul sau meci din Grupa C a Campionatul Mondial din Japonia. Tricolorele, decimate de absente, lipsite de omogenitate si neinspirate, au facut unul dintre cele mai slabe meciuri ale…

- CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL // ”Tricolorele” s-au obișnuit cu fusul orar. Fetele din lotul național de handbal feminin au vizitat o școala japoneza și au facut cunoștința cu rigoarea și seriozitatea nipona. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va…

- Campionatul Mondial de handbal din Japonia incepe sambata, 30 noiembrie, si va fi transmis in totalitate de Look Plus. ”Abia astept sa-i facem pe romani mandri!”, spune Cristina Neagu, potrivit news.ro.”Debutam cu Spania la Campionatul Mondial de handbal din Japonia! Ce le promite Cristina…

- Muntenegru, echipa pregatita de Per Johansson și Adi Vasile, pe care Romania o va intalni la Mondiale, pe 4 decembrie, a trecut de Germania, in ultimul amical pe pamant european, scor 33-29. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va juca 5 meciuri in…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie. Primele trei echipe din fiecare serie se califica in Grupele Principale.…

- Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a fost inclusa in lotul largit al nationalei Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie, potrivit site-ului FRH. Selectionerul suedez Tomas Ryde si…