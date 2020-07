Victorie frumoasa la malul marii! FC Viitorul castiga detasat meciul cu Academica Clinceni Dupa 3 2 in turul play out ului pentru Viitorul, chiar la Clinceni, formatia noastra s a impus si in etapa a 9 a din play out ul Ligii 1, scor 5 0. Un meci controlat in totalitate de Viitorul, care a obtinut un succes clar, ce ar fi putut fi foarte usor la o diferenta si mai mare.Un succes ce intareste si mai mult primul loc in clasamentul play out ului pentru echipa noastra, care acumuleaza 38 de puncte In etapa urmatoare, a 10 a din play out, FC Viitorul va evolua in deplasare cu Politehnica I ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

