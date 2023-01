Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei cu numarul 24 din Superliga. In aceasta runda, FC Argeș va intalni in deplasare, pe FC Hermannstadt. Partida de pe stadionul Municipal din Sibiu a fost programata sambata, 4 februarie, de la ora 14.30. Toate cele opt meciuri ale acestei runde vor…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat și programul etapei cu numarul 23 din Superliga, a doua din 2023 și din partea secunda a acestui sezon competițional. In aceasta runda, FC Argeș va intalni pe propriul teren, pe FC Botoșani. Cele opt partide ale acestei runde vor fi transmise in direct de Digi…

- Marius Croitoru, antrenorul lui FC Argeș, și-a facut apariția pe Arena Naționala la duelul de luni seara dintre FCSB și FC Botoșani, incheiat 1-0. Tehnicianul se afla in grațiile ambelor cluburi, insa o noua experiența in Superliga e exclusa in acest sezon. Croitoru este din octombrie antrenorul celor…

- Dupa o provocata de actiunile echipei nationale si de startul Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, FCV Farul Constanta revine pe teren propriu, duminica, 4 decembrie, de la ora 13.15, cand „marinarii” vor juca impotriva celor de la FC Botoșani. Meciul conteaza pentru etapa a 19-a din Superliga…

- A inceput Campionatul Mondial de fotbal 2022. Ecuador invinge in meciul de deschidere, 2-0 cu Qatar Selectionata Ecuadorului a invins echipa Qatarului cu scorul de 2-0 (2-0), in meciului inaugural al Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, duminica seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in Grupa A a competitiei.…

- Liga Profesionista de Fotbal a programat in acest week-end meciurile din cadrul etapei cu numarul 18 din Superliga, ultima inainte de pauza prilejuita de Campionatul Mondial. FC Argeș va intalni luni, de la ora 18.00, in deplasare, pe Universitatea Cluj, formație aflata in zona minata a clasamentului,…