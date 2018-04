Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua treimi (67,5%) dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani care traiesc in Uniunea Europeana au apreciat in 2016 ca au o stare a sanatatii foarte buna si buna, romanii fiind peste media din UE din acest punct de vedere in conditiile in care 70,5% au apreciat ca au o stare a sanatatii foarte…

- Actiunea este destinata promovarii programului Erasmus+ in randul studentilor sai. Aproape 100 de studenti de la toate facultatile universitatii au participat la activitatile pregatite de Biroul Erasmus+ si Liga Studentilor din UAV, din care au aflat despre oportunitatile oferite de mobilitatile…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Tara scandinava este urmata in continuare de Germania, cu 13-7-5 (total 25) si de Canada cu 9-7-8 (total 24). SUA a urcat pe locul 4, cu 8-7-6 (total 21), depasind Olanda, care a coborat pe locul 5, cu 7-6-4 (total 17).Clasamentul dupa ziua de joi, 22 februarie…

- Huawei lanseaza campania #AddictedToYou, ce se desfașoara în toata regiunea CEE&Nordic, dedicata celebrarii Zilei Îndragostiților. Astfel, Huawei dorește sa le reaminteasca utilizatorilor importanța menținerii unei relații sanatoase cu cei dragi, prin intermediul smartphone-ului.…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

- Ministrii din Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croatia, Bulgaria si Romania s-au intalnit in capitala ungara cu comisarul european pentru buget, Guenther Oettinger.'Cele opt tari au convenit o crestere a contributiilor proportional cu PIB-ul, ceea ce este un mare succes al acestei…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor prospectii ale…

