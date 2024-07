Victorie de senzaţie pentru Corvinul cu Paksi FC Corvinul Hunedoara a invins echipa maghiara Paksi FC cu scorul de 4-0 (2-0), joi seara, pe Paksi FC Stadion din Paks, in prima mansa a turului intai preliminar al Europa League la fotbal. La revenirea in cupele europene dupa 42 de ani, Corvinul, a invins categoric vicecampioana Ungariei, prin golurile marcate de Sergiu Bus (9) si Marius Lupu (45+2, 86, 90+3). Castigatoarea Cupei Romaniei a controlat jocul de la un capat la altul, in fata unei formatii care nu s-a ridicat niciun moment la nivelul performantei din sezonul trecut (locul al doilea in campionat si castigarea Cupei Ungariei). Mansa… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

