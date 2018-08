Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 26 de ani, o va infrunta in aceasta seara, dupa ora 23:00, pe TV DigiSport și liveTEXT pe GSP.ro, pe Aryna Sabalenka, numarul 34 WTA, pentru un loc in finala turneului de la Cincinnati. Adversara liderului mondial vine din Belarus și e a tras deja atenția fanilor datorita jocului, dar…

- Pentru un loc in marea finala a turneului "Premier 5" de la Cincinnati, Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Aryna Sabalenka (Belarus, locul 34 WTA). Confruntarea dintre cele doua jucatoare este programata a treia pe arena centrala și nu va incepe mai devreme de ora 23:00 (ora Romaniei).

- Simona Halep, lider WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Cincinnati, vineri noapte, dupa ce a invins-o in sferturile de finala pe Lesia Tsurenko, locul 44 WTA, cu scorul de 6-4, 6-1. In penultimul act o va intalni pe invingatoarea dintre Madison Keys și Arina Sabalenka, potrivit Mediafax.…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-3, pe australianca Ajla Tomljanovic, locul 58 WTA, venita din calificari, in turul al doilea al turneului de categorie Premier, in care a fost direct acceptata. Meciul a fost intrerupt miercuri, in decisiv, la scorul de 4-3, iar…

- Irina-Camelia Begu (55 WTA) a fost invinsa de Ajla Tomljanovic (58 WTA), scor 4-6, 6-3, 6-3, in prima runda a turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati. Australianca de origine croata va juca in turul urmator cu Simona Halep (1 WTA), principala favorita a competiției din Ohio.

- Simona Halep, liderul mondial in tenisul feminin, a cucerit, duminica, trofeul de campioana a turneului Premier 5 de la Montreal, in Canada, grație victoriei din finala, cu scorul de 7-6, 3-6, 6-4, reușite in fața americancei Sloane Stephens (locul 3 WTA).

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat duminica finala turneului de categorie Premier 5 de la Montreal, invingand-o pe Sloane Stephens (SUA), locul 3 WTA, in trei seturi - 7-6, 3-6, 6-2.Simona va incasa un cec de 519.480 de dolari si 900 de puncte WTA, iar invinsa 252.425 de dolari si 585 de…

- Simona Halep, 26 de ani, numarul 1 mondial, anunțase inițial ca pana la US Open va participa numai la turneele de tip Premier 5 de la Montreal și Cincinnati. Jucatoarea noastra a decis pana la urma sa accepte și invitația organizatorilor turneului de la New Haven. ...