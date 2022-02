Stiri pe aceeasi tema

- Victorie obținuta de handbalistele de la Gloria Buzau, in fața unui adversar dificil, in cadrul etapei a 12-a din campionatul Ligii Florilor. Intr-un meci disputat in aceasta seara, in Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, elevele antrenate de Romeo Ilie au invins-o pe CS Minaur Baia Mare cu 28 – 27 (13-12).

- HC Buzau a disputat, miercuri, primul meci de verificare din pauza competiționala de iarna. Baieții lui Pero Milosevic au intalnit-o, la Sala Sporturilor, pe CSM Vaslui, colega de eșalon, in fața careia s-au impus cu scorul de 36-32 (18-16). Pentru handbaliștii buzoieni urmeaza și un al doilea și ultim…

- HC Zalau a debutat in noul an cu o victorie clara, obținuta in deplasare, pe terenul Devei, scor 26 – 15, succes ce a propulsat-o pe locul cinci in Liga Naționala. Formația zalauana spera sa obțina sambata primul succes din 2022 și pe teren propriu, chiar daca, adversara, Gloria Buzau, are șase jucatoare…

- Academia Phoenix CSU Simona Halep Constanta se pregateste pentru o noua partida dificila in Liga Nationala de Baschet Feminin.Fetele antrenate de Miroslav Popov vor primi sambata, de la ora 16:00, vizita formatiei ACS KSE Targu Secuiesc.Meciul se va juca in Sala Sporturilor din Constanta, acolo unde…

- Meciul dintre echipele masculine de handbal HC Buzau si HC Dobrogea Sud, contand pentru etapa a 15-a a Ligii Nationale, a incheiat seria evolutiilor din acest an pentru „delfini”, care au obtinut cea de-a 13-a victorie in actualul sezon si si-au consolidat pozitia de lideri ai clasamentului. Sustinuta…

- Confruntare teribila in runda cu numarul 15, ultima etapa din acest an in Liga Naționala de handbal masculin, duminica, 12 decembrie 2021, in Sala Sporturilor 'Romeo Iamandi'. Dobrogea Sud Constanța a sosit la Buzau din postura de lider și a primit o replica pe masura din partea 'Lupilor buzoieni' care…

- ​Csikszereda Miercurea Ciuc a reușit sa câștige, scor 2-1, meciul jucat pe terenul celor de la Ripensia Timișoara. Duelul a facut parte din etapa cu numarul XVI din Liga 2 la fotbal. Pentru gazde a marcat Vidrasan (45+1'), în timp ce pentru Csikszereda Miercurea Ciuc au înscris…

- Dupa evoluția remarcabila in deplasarea de la Steaua București, meci pierdut la limita, handbaliștii buzoieni s-au lovit de un adversar mult mai puternic, de calibru superior, Dinamo București. Bucureștenii au venit la Buzau, sambata, 13 noiembrie 2021, din postura de mari favoriți, reușind sa iși respecte…