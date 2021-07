Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul dintre cele doua ”aripi” aparute in PNL Timiș dupa alegerile de la filiala Timișoara are o noua etapa. Acum, deputatul Claudiu Chira, cel din facțiunea Raul Ambruș, acuza conducerea județeana ca a limitat accesul membrilor la sediul central, din Piața Unirii, dupa ce secretarul general Danuț…

- Noul presedinte ales al PNL Timisoara, Raul Ambrus, a declarat ca isi doreste sa ingroape securea razboiului din PNL, in urma alegerilor in care a fost desemnat lider al PNL Timisoara, si a subliniat ca nici el si nici colegii sai nu pot fi exclusi din partid, asa cum a anuntat ca se va intampla,…

- Alegerile pentru desemnarea presedintelui PNL Timisoara, care urmau sa se desfasoare sambata, au fost suspendate si urmeaza sa fie reprogramate, dupa ce sustinatorii celor doi candidati la functia de presedinte, Cosmin Tabara si Raul Ambrus s-au luat la cearta. Ulterior, a fost formata o noua comisie…

- Tensiuni mari la alegerile interne PNL Timișoara, care ar fi trebuit sa se desfașoare sambata. S-au anunțat doi candidați pentru funcția de președinte al organizației locale, viceprimarul Timișoarei și un consilier local. Dupa un circ de proporții izbucnit chiar la ușa salii in care ar fi trebuit sa…

- Alegerile pentru desemnarea presedintelui PNL Timisoara, care urmau sa se desfasoare sambata, au fost suspendate si urmeaza sa fie reprogramate, dupa ce sustinatorii celor doi candidati la functia de presedinte, Cosmin Tabara si Raul Ambrus s-au luat la cearta, anunța news.ro. Sedinta de alegeri…

- Explozia care s-a produs vineri la Petromidia Navodari nu este primul accident de acest fel de la rafinaria din județul Constanța. In august 2016, doi muncitori au murit și alți doi au fost raniți grav dupa ce doua rezervoare de azot au explodat, in zona instalatiei de distilare in vid. Alte doua persoane…

- Scrutinul a fost anulat sub semnatura lui Nelu Tataru, șeful PNL Vaslui.Acum, președintele PNL Barlad cere boicotarea ședinței de partid de maine, pe motiv ca a fost ales legal in funcția de președinte: are un document semnat de Ludovic Orban in acest sens.Conducerea PNL Barlad, desemnata la alegerile…

- Un barbat de 53 de ani din Neamț a fost arestat preventiv dupa ce pe 23 mai a incercat sa-și omoare mama, relateaza scrie Adevarul. Decizia instanței nu este, insa, definitiva.Femeia in varsta de 81 de ani a trait un coșmar ani la rand din cauza fiului sau. Batrana a fost torturata și batuta de barbatul…